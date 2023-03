Quella geografica è una mappa - Cruciverba

Una mappa è una rappresentazione semplificata dello spazio che evidenzia relazioni tra componenti (oggetti, regioni) di quello spazio. Una mappa è comunemente una rappresentazione bidimensionale, geometricamente accurata, di uno spazio tridimensionale, come ad esempio una carta geografica. Più in generale, le mappe possono essere usate per rappresentare qualsiasi proprietà locale del mondo o parte di esso, o qualsiasi altro spazio, anche mentale o concettuale.

Cartina – nome comune della cartina per sigarette

– nome comune della cartina per sigarette Cartina – nome comune della cartina di tornasole

– nome comune della cartina di tornasole Cartina – sinonimo di carta geografica