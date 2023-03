Un quartiere di New York - Cruciverba

New York ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/nju'jrk/, in inglese americano Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/nu'jk/), spesso chiamata New York City per ...

Harlem è un quartiere di Manhattan nella città di New York, conosciuto per essere un grande centro culturale e commerciale degli afroamericani. Nonostante il nome sia generalmente attribuito a tutta la regione alta di Manhattan, Harlem è tradizionalmente limitato dalla 155ª Strada (155th Street) e dal fiume Harlem a nord, dal Central Park North a sud, dalla Quinta Strada ad est. Il limite occidentale di Harlem è il fiume Hudson, che funge anche da limite della città, della contea (county) e dello Stato di New York.