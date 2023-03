Processo investigativo per scoprire la verità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Processo investigativo per scoprire la verità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INCHIESTA

Soluzione e Curiosità per: Processo investigativo per scoprire la verita Il giornalismo investigativo o d'inchiesta è una tipologia di giornalismo che comporta un lavoro di inchiesta e investigazione approfondita su vari temi. L'inchiesta è un procedimento investigativo teso alla scoperta della verità su un fatto accaduto, all'accertamento di come siano andate effettivamente le cose, ed all'individuazione di eventuali responsabili. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

