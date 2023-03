Prepara caffè e cocktail - Cruciverba

Il White Russian è un cocktail a base di vodka, una variante del Black Russian. Nonostante la gradazione alcolica non trascurabile (intorno al 20% vol in genere), presenta un gusto molto delicato e dolce, tanto da poter essere servito come "dessert".

Il barista è una figura professionale che lavora nei bar. Esso è addetto alla preparazione ed al servizio di caffè e bevande derivate, cioccolate, alla distribuzione di bibite ecc.