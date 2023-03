Premio Nobel per la pace: Madre __ di Calcutta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Premio Nobel per la pace: Madre __ di Calcutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TERESA

Soluzione e Curiosità per: Premio Nobel per la pace: Madre di Calcutta Il premio Nobel per la pace (Nobel Peace Prize) è stato istituito dal testamento di Alfred Nobel del 1895 ed è stato assegnato per la prima volta nel 1901, come gli altri premi istituiti da Nobel stesso. Teresa è un nome proprio di persona italiano femminile. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Premio Nobel per la pace: Madre __ di Calcutta : premio; nobel; pace; madre; calcutta; Il massimo premio del Festival di Cannes premio anche per la pace premio a Edoardo Leo Il Dario premio Nobel Un premio per stelle Il Dario premio nobel Fu premio nobel per la medicina nel 1951 Il Carducci poeta, premiato col nobel nel 1906 John, vincitore di due premi nobel per la fisica Edward Clyde, premio nobel per leconomia nel 2004 Premio anche per la pace Una capace gabbia __ Spacek, attrice Un elegante rapace presente nel Mediterraneo In testa al rapace La musa madre di Orfeo La santa madre Teresa La madre dei cugini Il padre o la madre La madre del vitello La grande regione dell India con calcutta e Darjeeling Madre _ di calcutta Il fume di calcutta Gli Indiani di calcutta Cerca altre Definizioni