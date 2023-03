Il porto è la sua mèta - Cruciverba

Il Futebol Clube do Porto (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">fut'ßl 'kluß() ðu 'potu), noto semplicemente come Porto, è una società polisportiva portoghese di Porto, nota soprattutto per la sua sezione calcistica. Fu fondata il 28 settembre 1893 da António Nicolau de Almeida e milita nella massima divisione del campionato portoghese. Il club è quotato all'Euronext.

La nave (o bastimento) è un mezzo di trasporto concepito per lo spostamento di merci, persone o per fini bellici marittimi.