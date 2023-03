Il portiere degli alberghi... in Francia fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il portiere degli alberghi... in Francia fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONCIERGE

Soluzione e Curiosità per: Il portiere degli alberghi... in Francia fra Un albergo (hotel in lingua inglese) è un'impresa ricettiva che fornisce un alloggio previo pagamento, utilizzato solitamente per soggiorni di breve durata e specialmente dai turisti. Un portiere o portinaio è un lavoratore che ha il compito di sorvegliare un immobile di natura residenziale, produttiva o terziaria. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

