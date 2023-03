Poggia sui capitelli - Cruciverba

Arzignano (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ardzi'ano/, Arxenjan in veneto) è un comune italiano di 25 173 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto.

L'architrave (dal latino trave maestra), detto anche epistilio, sopraccolonnio o soprassoglio, è un elemento architettonico orizzontale, non spingente e portato (cioè che non tocca il suolo, ma scarica il suo peso su altri elementi), anche se molto spesso è a sua volta portante per elementi superiori che lo sovrastano.