Piccola bionda dalla pelle blu dei fumetti di Peyo - Cruciverba

I Puffi (in francese Les Schtroumpfs, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[l tumf]) sono dei personaggi immaginari dei fumetti ideati nel 1958 dal belga Peyo ed esorditi come personaggi secondari nella serie a fumetti John e Solfamì (Johan et Pirlouit); grazie al successo riscontrato, divennero protagonisti nel 1959 di una serie a essi dedicata a opera dello stesso autore in collaborazione con il ...

Questa voce raccoglie i personaggi presenti nel fumetto, nella serie animata I Puffi e nel film del 2011, creati dal fumettista Peyo e dagli animatori della Hanna-Barbera.