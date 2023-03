Un piatto fresco e svuotafrigo: __ di riso - Cruciverba

L'insalata russa è la più nota delle insalate composte di verdure cotte o miste cotte e crude; è servita come antipasto o come contorno. È costituita da verdure lessate e patate tagliate a dadini, il tutto condito con salsa maionese; ne esistono numerose varianti, a seconda delle tradizioni locali e familiari, in cui si prevede l'aggiunta di ulteriori ingredienti. A dispetto del nome, è di origine assai controversa ed è diffusa in numerosi paesi del mondo.