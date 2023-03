Pianta detta anche gialappa - Cruciverba

La Gialappa's Band è un trio comico composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci, autori, comici e commentatori televisivi e radiofonici.

Ipomoea L., 1753 è un genere delle Convolvulaceae che comprende circa 500 specie note col nome di campanelle (nome comune anche per specie di altri generi). Il genere è nativo dei paesi tropicali asiatici e americani ma alcune specie sono state portate dall'uomo fuori dal loro areale originario. In Italia sono stata introdotte per motivi ornamentali o accidentali tre specie: Ipomoea tricolor, Ipomoea purpurea, Ipomoea sagittata e Ipomoea stolonifera.