Petrolio all americana - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : OIL

Soluzione e Curiosità per: Petrolio all americana Una raffineria di petrolio è uno stabilimento dove si separa il petrolio greggio (che è una miscela di idrocarburi di diverso peso molecolare, soprattutto idrocarburi paraffinici e naftenici) nei suoi componenti (detti "tagli"), e dove questi ultimi vengono trattati in una serie di processi successivi fino all'ottenimento dei prodotti commerciali, che possono essere di svariato tipo, tra cui: Sigle Ordinativo informatico locale

Organizzazione internazionale del lavoro

Organizzazione italiana lubrificanti

Ontology Inference Layer – linguaggio di markup Altro Lingua d'oïl – lingua romanza

– lingua romanza Oil – gruppo musicale christian metal

– gruppo musicale christian metal Oil – film di Massimiliano Mazzotta Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

