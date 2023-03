Per meglio dire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per meglio dire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CIOÈ

Soluzione e Curiosità per: Per meglio dire Mai dire... è una serie di programmi televisivi e radiofonici, presenti nei palinsesti dal 1989, creati e condotti dalle voci fuori campo della Gialappa's Band. Si tratta di uno dei programmi più originali e riusciti di tipo comico, nati in televisione che hanno segnato modi di dire e di fare lungo un arco di oltre trent'anni, lanciando o rilanciando comici che sono poi diventati campioni ... Cioè è una rivista settimanale pubblicata in Italia dal 7 ottobre 1980, attualmente edita dalla Edizioni Panini e diretta da Marco Iafrate. La rivista è rivolta ad un pubblico adolescenziale e preadolescenziale principalmente di sesso femminile, e tratta temi legati alla moda, alla musica, al cinema, alla cronaca rosa, all'amore e alla sessualità. Raggiunse livelli di vendita notevoli toccando anche le 280 000 copie. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

