I pants che si indossano - Cruciverba

Il Coachella Valley Music and Arts Festival (noto semplicemente come Coachella Music Festival o Coachella) è un festival musicale che si svolge annualmente nell'arco di due o tre giorni intorno alla fine di aprile negli Stati Uniti d'America, sui campi dell'Empire Polo Club di Indio, in California. Coachella (pronuncia spagnola) prende il nome dal serpente simbolo di Città del Messico.

Codici

HOT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Memorial Field, Hot Springs (Arkansas), Stati Uniti

hot – codice ISO 639-3 della lingua hote

Musica

Hot – album di James Brown del 1976

– album di James Brown del 1976 Hot – singolo di Simon Darlow del 1992

– singolo di Simon Darlow del 1992 Hot – album di Melanie B del 2000

– album di Melanie B del 2000 Hot – singolo di Avril Lavigne del 2007, dall'album The Best Damn Thing

– singolo di Avril Lavigne del 2007, dall'album Hot – album di Inna del 2009

– album di Inna del 2009 Hot – singolo di Inna del 2009, dall'album omonimo

– singolo di Inna del 2009, dall'album omonimo Hot – singolo di Young Thug del 2019

– singolo di Young Thug del 2019 HOT – boy band sudcoreana

Altro

Euromissile HOT

Hot – azienda israeliana di telecomunicazioni e televisione via cavo

– azienda israeliana di telecomunicazioni e televisione via cavo Hot – distretto della Thailandia

Altri progetti