Nel calcio, passaggio che aiuta a far gol ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel calcio, passaggio che aiuta a far gol ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASSIST

Soluzione e Curiosità per: Nel calcio passaggio che aiuta a far gol ing L'assist, o passaggio vincente, è, nel calcio, il passaggio decisivo per la realizzazione di una rete. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

