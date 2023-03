Negli stabilimenti balneari hanno porte e numeri - Cruciverba

Lo stabilimento balneare Principe di Piemonte (già Select) è situato in Viale Marconi a Viareggio.

La cabina primaria (CP) o cabina di alta tensione (CAT) è un impianto elettrico che ha la funzione di trasformare l'energia in ingresso ad alta tensione (solitamente 120kV, 132kV o 150kV, raramente anche 60kV o 220kV) in energia a media tensione (8.4, 10, 15 o 20 kV in base alla zona geografica da alimentare). In Italia sono presenti circa 2000 cabine primarie.