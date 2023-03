Munito di permesso per guidare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Munito di permesso per guidare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PATENTATO

Soluzione e Curiosità per: Munito di permesso per guidare Il ciclomotore (in lingua italiana anche motorino e cinquantino) è un veicolo simile ad una bicicletta, spesso dotato di pedali (con trazione a catena), caratterizzato da un motore di bassa potenza, bassa cilindrata e che raggiunge basse velocità (25-45 Km/h). Il Ciao o il Bravo della Piaggio, sono due esempi tipici di ciclomotore. Il Blu Patentato V, o E131, nella codifica europea degli additivi alimentari, è un colorante sintetico di colore blu scuro. È un sale interno del composto di sale di sodio (CAS: 20262-76-4) o di calcio (CAS: 3536-49-0) del [4-(a-(4-dietilaminofenil)-5-idrossi- 2,4-disolfofenil-metilidene)-2,5-cicloesadien-1-ilidene] dietil-ammonio idrossido. L'aspetto è di una polvere violastra molto solubile in acqua. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

