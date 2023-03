È molto tossico - Cruciverba

Le indicazioni di pericolo H (Hazard statements), contenute all'interno del Regolamento (CE) n. 1272/2008, rappresentano indicazioni di pericolo relative all'impiego delle sostanze chimiche.

Lo ione cianuro è un anione molecolare avente formula chimica (–):C=N:. Questo ione è presente nei sali ionici dell'acido cianidrico HCN, come ad esempio nel cianuro di potassio con formula bruta KCN e come anione generato dalla dissociazione (protolisi) dell'acido cianidrico in soluzione acquosa.