Modellini che viaggiano su rotaie - Cruciverba

Il trenino elettrico è la riproduzione in scala più o meno approssimata di un reale treno che utilizza, per muoversi nel campo del modellismo ferroviario, una locomotiva in miniatura mossa da motore elettrico. Esso può essere sia un semplice trenino giocattolo oppure un modellino. In quest'ultimo caso, la riproduzione avviene con maggior realismo, quindi in questo caso si parla di modellismo ferroviario. Case produttrici di modelli ferroviari sono la storica Rivarossi in Italia, ora acquisita dall'inglese Hornby insieme alla Lima, l'altro marchio storico italiano, l'austriaca Roco, le tedesche Fleischmann e Märklin. Quest'ultima adotta l'alimentazione a corrente alternata, al contrario delle precedenti, che adottano la continua. Esistono poi case produttrici di modelli di Queste informazioni non sono comprovate da fonti attendibili.">altissimo pregio (e prezzo) come l'italiana Top Train e la tedesca MicroMetakit o che puntano all'esattezza della riproduzione in scala come l'italiana Acme.