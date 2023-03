Mal di testa pulsante - Cruciverba

Per mal di testa o cefalea (dal greco efa, testa) si intende il dolore provato in qualsiasi parte della testa o del collo. Può essere un sintomo di diverse patologie. Il tessuto cerebrale di per sé non è sensibile al dolore, poiché manca di recettori adatti, perciò il dolore è percepito per via della perturbazione delle strutture sensibili che si trovano intorno al cervello. Nove zone della ...

L'emicrania è una patologia neurologica cronica caratterizzata da ricorrenti cefalee, da moderate a gravi, spesso in associazione con una serie di sintomi del sistema nervoso autonomo. La parola deriva dal greco µaa / hemikranía, «dolore su un lato della testa», da µ- / hemi-, «metà», e a / kraníon, «teschio».