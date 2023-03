Lavorano il legno come mastro Geppetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavorano il legno come mastro Geppetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FALEGNAMI

Soluzione e Curiosità per: Lavorano il legno come mastro Geppetto Un falegname è un artigiano che lavora il legno per fabbricare o riparare mobili e infissi. L'attività di tale artigiano è detta falegnameria. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

