In latino è inter - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In latino è inter. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TRA

Soluzione e Curiosità per: In latino e inter I complementi in latino sono espressi mediante i 6 casi (nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo e ablativo) e l'uso, in alcuni casi, di preposizioni con l'accusativo e l'ablativo. Astronomia TrA – abbreviazione della costellazione del Triangolo Australe Codici TRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Taramajima (Giappone)

TRA – codice identificativo del DME-P e dell'ILS pista 31L di Trapani/Birgi, radioassistenze per la navigazione aerea

tra – codice ISO 639-3 della lingua tirahi Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «tra» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

