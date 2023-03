In inverno non è legale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In inverno non è legale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORA

Soluzione e Curiosità per: In inverno non e legale L'ora legale è la convenzione di spostare avanti di un'ora le lancette degli orologi di uno Stato per sfruttare meglio l'irradiazione del sole durante il periodo estivo. Che ora è è un film del 1989 diretto da Ettore Scola. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

