Indumento senza maniche di molti supereroi - Cruciverba

Il catsuit (pronuncia inglese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['kætsut]) è una tuta intera molto aderente, realizzata in lana o materiale elastico come lycra, latex, PVC. Dotato solitamente di cerniera lampo, è tipicamente un abito in grado di mettere in risalto le forme del corpo di chi lo indossa.

Abbigliamento

Mantello – indumento Mantello – indumento simbolo dell'araldica

Zoologia

Mantello – tipo di colorazione del pelo dei cavalli o altri animali

Altro

Mantello terrestre – strato del pianeta Terra

– in esogeologia, strato presente all'interno dei principali corpi celesti Mantello – comune italiano della Lombardia

– margine periferico di un'area boscosa, dove il bosco sfuma in un altro tipo di vegetazione Mantelletto detto anche mantello – parte che protegge la base del cannone di un veicolo corazzato

