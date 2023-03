I fund erogati dala Comunità Earopea per la pandemia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I fund erogati dala Comunità Earopea per la pandemia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RECOVERY

Soluzione e Curiosità per: I fund erogati dala Comunita Earopea per la pandemia Recovery (reso graficamente RECOVRY) è il settimo album in studio del rapper statunitense Eminem. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : I fund erogati dala Comunità Earopea per la pandemia : fund; erogati; dala; comunità; earopea; pandemia; Si trova in... fundo lat fund: sostegno UE per la crisi economico-sanitaria Una prerogativa di chi viene bene in TV Ha prerogative reali Ha prerogative sovrane Vi risiedeva il dalai Lama Il Paese ilei dalai Lama Il ciclista dalla pedalata costante Una strada riservata a chi pedala Pedalatori di mestiere Uomini che vivono in una comunità religiosa Soldati di comunità medievali Esclusione dalla comunità ecclesiastica Provincia della comunità autonoma dei Paesi Baschi comunità Europea di Difesa Il green esibito durante la pandemia di Covid La pandemia che colpì tutto il mondo nel 1918 Cerca altre Definizioni