Fregiati d una medaglia - Cruciverba

Ortona (fino al 1938 conosciuta anche come Ortona a Mare, Urtónë in abruzzese) è un comune italiano di 22 193 abitanti della provincia di Chieti in Abruzzo.

Le città italiane decorate al merito civile sono città che la Repubblica Italiana ha ritenuto di decorare con medaglie al merito civile. Sono stati decorati però anche comuni, province e regioni per specifici atti di straordinaria abnegazione delle comunità durante le guerre, le calamità naturali o altre tragedie.