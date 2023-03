Fiume che sfocia nel Baltico - Cruciverba

L'Oder (in ceco e in polacco Odra, in tedesco Oder) è un fiume dell'Europa centrale che attraversa la Repubblica Ceca, la Germania e la Polonia e sfocia nel Mar Baltico presso Swinoujscie. Con il suo affluente Neiße segna per un lungo tratto il confine tra la Germania e la Polonia (linea Oder-Neiße).

Il Nemunas (dal lituano; in tedesco: Memel; in russo: , Neman; in bielorusso: , Njoman; in polacco: Niemen; in yiddish: , Neman, o , Meml) è un fiume lungo 937 km che attraversa la Bielorussia, la Lituania e la Russia.