Fine di deficit - Cruciverba

Sigle

(Ion Trap) – analizzatore utilizzato nella spettrometria di massa Impulse Tracker – software per creare musica digitale

Cinema

( ) – film del 1927 diretto da Clarence G. Badger It – film del 2017, ispirato alla prima parte del romanzo di Stephen King

– film del 2017, ispirato alla prima parte del romanzo di Stephen King It - Capitolo due – film del 2019, ispirato alla seconda parte del romanzo di Stephen King

Codici

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua italiana IT – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Italia

Informatica

– dominio di primo livello dell'Italia IT – formato file e estensione di Impulse Tracker

Letteratura

It – romanzo di Stephen King

Medicina

– Rapporto tra la dose letale e l'efficacia terapeutica di un farmaco Circonvoluzione temporale inferiore – Superficie laterale dell'emisfero cerebrale sinistro, conosciuta anche come corteccia IT

Musica

– album musicale dei Alien Sex Fiend del 1986 It – pseudonimo con il quale era conosciuto il musicista svedese Tony Särkkä del gruppo black metal degli Abruptum

Personaggi immaginari

– antagonista minore del film animato It – antagonista della serie televisiva Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.

Religione

Istituzione Teresiana (Institución Teresiana, I.T.) – associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio

Televisione

– miniserie televisiva statunitense del 1990, ispirata all'omonimo romanzo IT Crowd – serie tv britannica

Altro