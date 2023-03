Famiglia austriaca di grande potere fino al 1800 - Cruciverba

I Rothschild (in tedesco Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ot.lt], in francese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[t.ild]) sono una famiglia europea di origine ebraica.

La Casa d'Asburgo (o Casa d'Absburgo, italianizzazione dal tedesco Habsburg, Hapsburg), detta anche Casa d'Austria, è una delle più importanti e antiche famiglie reali e imperiali d'Europa. I suoi membri sono stati per molti secoli imperatori del Sacro Romano Impero, hanno governato in Austria come duchi, arciduchi e imperatori, e sono stati re di Spagna e re del Portogallo.