C era quella dei cappuccini per Joseph Roth - Cruciverba

Soluzione e Curiosità per: C era quella dei cappuccini per Joseph Roth La Cripta dei Cappuccini (titolo originale Die Kapuzinergruft) è un romanzo di Joseph Roth pubblicato nel 1938 nei Paesi Bassi, che consacrò l'autore ai vertici della letteratura mitteleuropea. Il romanzo si inquadra nell'ambito della finis Austriae ovvero nel periodo di decadenza dell'Impero austriaco che aveva racchiuso arti, culture e religioni le più disparate nel cuore dell'Europa, fino alla definitiva dissoluzione dell'identità austriaca conquistata dalla ... Una cripta (dal greco pt, krypte, da cui il latino crypta significato: nascosto) è, nell'architettura medievale, una camera o un vano ricavato con la pietra, di solito posto al di sotto del pavimento di una chiesa, spesso contenente le tombe di importanti personalità come santi (o le loro reliquie) o alte cariche del clero. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

