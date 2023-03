Elemento da muovere sulla tavola da gioco - Cruciverba

Carcassonne è un gioco da tavolo in stile tedesco basato su tessere, progettato da Klaus-Jürgen Wrede e pubblicato nel 2000 da Hans im Glück in tedesco e da Venice Connection in italiano. Il gioco ha ricevuto il premio Spiel des Jahres nel 2001. Carcassonne prende nome dall'omonima cittadella francese, celebre per le sue mura e fortificazioni.

Con pedina nei giochi da tavolo si intende un componente del gioco che viene usato per rappresentare la posizione su un percorso o su una mappa o per rappresentare altre informazioni. Quando un giocatore controlla un'unica pedina questa viene detta segnalino, come per esempio nel caso del Gioco dell'oca