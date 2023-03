Elegante strada di New York: Fifth __ ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elegante strada di New York: Fifth __ ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AVENUE

Soluzione e Curiosità per: Elegante strada di New York: Fifth ing Negli Stati Uniti d'America e soprattutto nella città di New York,, una avenue, anticamente italianizzata con avvenuta, rappresenta una strada che percorre una città longitudinalmente, intersecandosi con le street. Si forma così un reticolato che ha origini nel lontano passato, precisamente nell'Antica Roma, dove le strade si chiamavano cardi e decumani. La forma abbreviata in uso comune è "Ave". Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Elegante strada di New York: Fifth __ ing : elegante; strada; york; fifth; Un elegante rapace presente nel Mediterraneo elegante rapace presente nel Mediterraneo Giovane elegante ma di dubbia onestà elegante completo femminile elegante Street londinese strada che collega Firenze, Pisa e Livorno In mezzo alla strada strada ombreggiata Una strada lastricata Una strada spettacolare Un quartiere di New york Lincoln __: comprende la Metropolitan Opera House, a New york Trasporta passeggeri da Malpensa al New york JFK Se ne corre una affollatissima a New york Uno a New york Cerca altre Definizioni