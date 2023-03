Divenute, passate ad una nuova condizione - Cruciverba

La condizione della donna in Iran ha subìto vari mutamenti nel corso della storia. Le donne iraniane, secondo i vari articoli della Costituzione Iraniana, in vigore dal 3 dicembre 1979, godono di pari dignità sociale ed economica in base però alla legge della Sharia; i loro diritti quindi, secondo il punto di vista occidentale, devono ancora essere pienamente acquisiti.

Come sono diventato un supereroe (Comment je suis devenu super-héros) è un film del 2020 diretto da Douglas Attal.