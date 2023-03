Il dito in cui si porta la fede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dito in cui si porta la fede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANULARE

Soluzione e Curiosità per: Il dito in cui si porta la fede Nei primati la mano è l'organo prensile che si trova all'estremità distale dell'arto superiore, collegato a questo tramite il polso. Comprende cinque dita, che costituiscono la parte più predisposta al senso tattile. L'autostrada A90, più nota come Grande Raccordo Anulare (abbreviato in GRA), è l'autostrada tangenziale che circonda la città di Roma. È interamente gestita dall'Anas ed è gratuita. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

