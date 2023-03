È un diplomatico... oppure un videogioco - Cruciverba

In questa voce sono elencati i personaggi della serie televisiva Un medico in famiglia. Determinati personaggi sono chiaramente identificati nella serie con il nome e cognome (ad esempio Oscar Nobili, Augusto Torello): nel loro caso, il cognome viene riportato nel titolo del paragrafo. Altri personaggi, invece, hanno avuto un cognome che è stato modificato da una stagione all'altra (ad esempio Enrica, Tea, Fausto) oppure non hanno mai indicato un cognome (ad esempio Gloria, Reby, ...

Incarichi

Attualmente esistenti

Cònsole – grado degli agenti di un ufficio consolare e termine generico per designare gli stessi.

Del passato

Cònsole – carica pubblica dell'antica Roma (sia Repubblica che Impero);

– carica pubblica dell'antica Roma (sia Repubblica che Impero); Cònsole – carica pubblica di vari Comuni in epoca medievale;

– carica pubblica di vari Comuni in epoca medievale; Cònsole – grado militare nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1923-1943), corrispondente a quella di colonnello nell'esercito;

– grado militare nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1923-1943), corrispondente a quella di colonnello nell'esercito; Console generale – grado militare nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1923-1943), corrispondente a quella di generale di brigata nell'esercito.

Informatica ed elettronica

Console – utilità software per macOS

– utilità software per macOS Consòle – dispositivo per eseguire videogiochi

– dispositivo per eseguire videogiochi Consòle – un metodo per interfacciarsi con un computer o un macchinario elettronico

Altro

Consòle – mobile simile a un tavolino da parete

Persone

Console di Como – quinto vescovo di Como

Pagine correlate

Consoli

Consolle

Altri progetti