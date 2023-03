Diffusa marca di pile - Cruciverba

Il Veneto (Vèneto in veneto Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'vneto/, Veneto in ladino, Venedigen in cimbro, Venit in friulano), ufficialmente Regione del Veneto, è una regione italiana a statuto ordinario di 4 840 612 ...

Duracell è una impresa statunitense fondata nel 1924 da Samuel Ruben e Philip Rogers Mallory. Il marchio appartiene alla Berkshire Hathaway, ed è usato principalmente per la produzione di batterie, ma viene anche usato per prodotti come torce elettriche e caricabatterie. Il nome Duracell deriva dall'inglese "durable cell" ovvero tradotto in italiano "batteria di lunga durata".