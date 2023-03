Difficoltà di respiro anche nota come dispnea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difficoltà di respiro anche nota come dispnea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AFFANNO

Soluzione e Curiosità per: Difficolta di respiro anche nota come dispnea L'asma (dal greco sµa, «affanno») è una sindrome caratterizzata da aumento delle resistenze presenti nelle vie aeree, a seguito di spasmi della muscolatura bronchiale, spesso associato ad edema della mucosa e aumento delle secrezioni. La causa scatenante è solitamente una reazione allergica a seguito di sensibilizzazione della mucosa da allergeni. Si presenta in forma accessuale, con periodi ... Ferma il tuo cuore in affanno (Stop the Pounding Heart) è un film del 2013 scritto e diretto da Roberto Minervini, a metà strada tra documentario e fiction. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

