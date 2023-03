La cucina del ragù, della pinza e della crescente - Cruciverba

La cucina bolognese è l'espressione dell'arte culinaria del territorio bolognese. Nella cultura popolare la città di Bologna è conosciuta anche come Bologna la grassa, perché la cucina ha da sempre una forte tradizione nelle abitudini locali.

Le numerose ricette di origine bolognese, diffuse in tutto il mondo come eccellenze della cucina italiana (ad esempio il ragù), unite al fatto che in città proliferano le attività commerciali collegate al cibo, hanno spesso condotto la ...

Persone

Domenico Bolognese – poeta, drammaturgo e librettista italiano

Franco Bolognese – miniatore italiano

Gino Bolognese – calciatore italiano

Altro

Bolognese – relativo a residente od originario di Bologna

Bolognese – razza canina di origini italiane riconosciute dall'ENCI

Dialetto bolognese – varietà linguistica della lingua emiliana

