Il Cristoforo navigatore che giunse nelle Americhe - Cruciverba

Cristoforo Colombo (in latino: Christophorus Columbus; in spagnolo Cristóbal Colón; in portoghese Cristóvão Colombo; Genova, tra il 26 agosto e il 31 ottobre 1451 – Valladolid, 20 maggio 1506) è stato un navigatore ed esploratore italiano della Repubblica di Genova, attivo in Portogallo e in Spagna come capitano mercantile, tra i più importanti protagonisti delle ...

Antroponimi

Colombo – prenome maschile italiano

– prenome maschile italiano Colombo – cognome di lingua italiana

Astronomia

Colombo – cratere lunare.

– cratere lunare. Separazione di Colombo – spazio vuoto fra gli anelli del pianeta Saturno.

Botanica

Colombo o Calumba – pianta delle menispermacee.

o – pianta delle menispermacee. Colombo americano – pianta delle gentianacee.

Geografia

Colombo – ex capitale dello Sri Lanka.

– ex capitale dello Sri Lanka. Colombo – comune brasiliano di 240.000 abitanti nello stato di Paraná

– comune brasiliano di 240.000 abitanti nello stato di Paraná Columbus – capitale dello Stato dell'Ohio (USA).

– capitale dello Stato dell'Ohio (USA). Monte Colombo – ex comune di 2.550 abitanti della provincia di Rimini.

Musica

Colombo – libretto di Felice Romani messo in musica da Francesco Morlacchi (1828), Luigi Ricci (1829), Ramón Carnicer (1831), Luigi Bottesini (1848), Carlo Emanuele De Barbieri (1848), Vincenzo Mela (1857), Felicita Casella (1865) e Giuseppe Marcora (1869)

– libretto di Felice Romani messo in musica da Francesco Morlacchi (1828), Luigi Ricci (1829), Ramón Carnicer (1831), Luigi Bottesini (1848), Carlo Emanuele De Barbieri (1848), Vincenzo Mela (1857), Felicita Casella (1865) e Giuseppe Marcora (1869) Colombo – cantata di Antônio Carlos Gomes

– cantata di Antônio Carlos Gomes Colombo – album dei Buio Pesto del 2000.

– album dei Buio Pesto del 2000. Colombo – canzone dei Baustelle del 2008, secondo singolo estratto dall'album Amen.

Persone

Sport

Colombo – squadra di calcio statunitense

– squadra di calcio statunitense Colombo Football Club – squadra di calcio singalese

Televisione

Colombo – serie televisiva

Zoologia

Colombo – nome comune di una famiglia di uccelli e spesso sinonimo di piccione.

– nome comune di una famiglia di uccelli e spesso sinonimo di piccione. Colombo – nome utilizzato nell'alto Adriatico per il pesce aquila.

– nome utilizzato nell'alto Adriatico per il pesce aquila. Colombo di mare – nome comune di un pesce marino.

Altro

Colombo – brigantino della Regia Marina

– brigantino della Regia Marina Compromesso Colombo – lodo arbitrale riguardante il calcio italiano

– lodo arbitrale riguardante il calcio italiano Torri di Colombo – grattacielo di Madrid

– grattacielo di Madrid Colombo – famiglia storica italiana

– famiglia storica italiana Colombo – famiglia mafiosa di Cosa nostra che controlla le attività criminali a New York

– famiglia mafiosa di Cosa nostra che controlla le attività criminali a New York Colombo – storia a fumetti di Francesco Tullio Altan.

Altri progetti