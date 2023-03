Così si parla per non farsi sentire da altri - Cruciverba

La sindrome di Münchhausen per procura (sigla: MSP, dal termine inglese Munchausen syndrome by proxy), conosciuta anche come sindrome di Polle (Polle era il figlio del barone di Münchhausen, morto infante in circostanze misteriose), è un disturbo mentale che affligge genitori o tutori (solitamente le madri) e li spinge ad arrecare un danno fisico alla prole (o ad altra persona incapace, ad esempio un familiare disabile o, in alcuni casi, anche a un animale ...

Sottovoce è un programma televisivo di interviste ideato e condotto da Gigi Marzullo e trasmesso da Rai 1 nella fascia notturna a partire dal 1988.