Si contano per provare a dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si contano per provare a dormire.



Soluzione 6 lettere : PECORE

Soluzione e Curiosità per: Si contano per provare a dormire Per sogno lucido si intende un sogno avuto in coscienza del fatto di stare dormendo, onde la capacità di muoversi in maniera deliberata entro di esso. Con la pratica, il sognatore «lucido» può arrivare ad esplorare e modificare le situazioni del sogno a proprio piacimento. La pecora (Ovis aries Linnaeus, 1758) è un mammifero della famiglia dei Bovidae. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

