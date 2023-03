Comunicare un segreto o un mistero - Cruciverba

I misteri eleusìni (in greco antico: esa sta) erano riti religiosi misterici che si celebravano ogni anno nel santuario di Demetra nell'antica città greca di Eleusi. Sono il "più famoso dei riti religiosi segreti dell'antica Grecia". Alla loro base vi era un antico culto agrario, e ci sono alcune prove che derivavano dalle pratiche religiose del periodo miceneo.

La porta rossa è una serie televisiva italiana prodotta da Rai Fiction, ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi e diretta da Carmine Elia (per le prime due stagioni) e Gianpaolo Tescari (per la terza). Trasmessa su Rai 2, la prima stagione è andata in onda dal 22 febbraio al 22 marzo 2017, la seconda dal 13 febbraio al 20 marzo 2019 e la terza ed ultima dall'11 gennaio al 1º febbraio 2023.