Come un settore economico che trascina altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un settore economico che trascina altri.

Soluzione 9 lettere : TRAINANTE

Soluzione e Curiosità per: Come un settore economico che trascina altri Lo schiavismo è il sistema sociale ed economico basato sulla schiavitù. Autotreno (talvolta erroneamente chiamato TIR) indica un convoglio costituito di una unità di trazione e di una o più unità rimorchiate sprovviste di motore. In genere si intende per autotreno un autocarro con il rimorchio ma tecnicamente anche un'autovettura trainante una roulotte è un autotreno. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

