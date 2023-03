Come la classe che governa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la classe che governa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIRIGENTE

Soluzione e Curiosità per: Come la classe che governa Ernesto Guevara de la Serna, più noto come il Che (el Che in spagnolo: pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/el 'e/), Che Guevara o semplicemente Che (Rosario, 14 giugno 1928 – La Higuera, 9 ottobre 1967), è stato un rivoluzionario, guerrigliero, scrittore, politico e medico argentino. Un dirigente è una figura professionale, che sta ad indicare un individuo che si trova al vertice di un'organizzazione, ente o istituto pubblico o privato. Viene spesso indicato come manager. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

