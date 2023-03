Cavallo magico con sporgenza ossea in fronte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cavallo magico con sporgenza ossea in fronte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : UNICORNO

Soluzione e Curiosità per: Cavallo magico con sporgenza ossea in fronte L'unicorno (in antico anche liocorno, leocorno e lunicorno) è una creatura leggendaria dal corpo di cavallo con un singolo corno in mezzo alla fronte. Il nome deriva dal latino unicornis, a sua volta dal prefisso uni- e dal sostantivo cornu, "un solo corno". È spesso associato o confuso con il monocero (dal greco µe, monókeros, termine da cui è ricalcato il latino unicornis). Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Cavallo magico con sporgenza ossea in fronte : cavallo; magico; sporgenza; ossea; fronte; Accolsero un cavallo di legno La parte del cavallo dove finisce la criniera Le ha doppie il cavallo Un cavallo scalpitante Iniziali di Leoncavallo È magico nella fiaba dei Grimm Dotati di magico potere Intruglio magico Quello magico è di Amadeus Mozart Un magico genere letterario La sporgenza ossea e carnosa sotto l occhio La sporgenza dell anca La sporgenza della mammella sporgenza di edificio sporgenza dell intestino soggetta a infiammazioni La sporgenza ossea e carnosa sotto l occhio Parte ossea della mano Il processo di decalcificazione ossea Quella ossea deriva da un trauma Gabbia ossea che racchiude cuore e polmoni Il bifronte di ramo Nome bifronte di donna O sole che sta nfronte a te Imperla la fronte dell atleta Di fronte a SO Cerca altre Definizioni