Di casa, in una serie TV del 1991 con Gene Gnocchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di casa, in una serie TV del 1991 con Gene Gnocchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VICINI

Gene Gnocchi, pseudonimo di Eugenio Ghiozzi (Fidenza, 1º marzo 1955), è un comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante e scrittore italiano. Cinema I vicini – film del 1920 diretto da Buster Keaton e Eddie Cline

Antonio Vicini – politico italiano

Azeglio Vicini – allenatore di calcio e calciatore italiano

Domenico Vicini – tennista sammarinese

Giovanni Vicini – politico e giurista italiano

Marco Arturo Vicini – avvocato e politico italiano

Marco Vicini – pallavolista italiano

Mario Vicini – ciclista su strada italiano

