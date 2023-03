Carlo patriota - Cruciverba

Il patriottismo è l'impegno profuso in nome della patria, in genere uno Stato-nazione, ma anche una regione o una città. Si esprime ad esempio attraverso l'orgoglio per i progressi conseguiti o per la cultura sviluppata in patria ma anche col desiderio di conservarne il carattere e i costumi, l'identificazione con altri ...

Il delitto di via Carlo Poma è la definizione, di tipo giornalistico, riferita all'assassinio di Simonetta Cesaroni, commesso nel pomeriggio di martedì 7 agosto 1990 in un appartamento al terzo piano del complesso di via Carlo Poma n. 2 nel quartiere Della Vittoria a Roma; il caso non è stato mai risolto nonostante oltre vent'anni di indagini.