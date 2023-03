Caloria in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caloria in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CAL

Soluzione e Curiosità per: Caloria in breve Valentina, ragazza in calore è un film pornografico italiano del 1981 diretto da Raniero Di Giovanbattista con lo pseudonimo Jonas Rainer. Geografia Cal di Canale – centro abitato della Slovenia

– centro abitato della Slovenia Cal di San Michele – centro abitato della Slovenia Sigle Center for Applied Linguistic

Centro di dialisi ad Assistenza Limitata

Client Access License

Consiglio delle autonomie locali

Cromosomi artificiali di lievito

Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) – gruppo parlamentare italiano Cinema Cal – film del 1984, diretto da Pat O'Connor con Helen Mirren e John Lynch, tratto dall'omonimo romanzo di Bernard Mac Laverty

– film del 1984, diretto da Pat O'Connor con Helen Mirren e John Lynch, tratto dall'omonimo romanzo di Bernard Mac Laverty Cal – film del 2013, diretto da Christian Martin con Wayne Virgo, Tom Payne e Emily Corcoran Codici CAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Campbeltown (Regno Unito)

CAL – codice vettore ICAO di Cargo Air Lines

cal – codice ISO 639-3 della lingua caroliniana

CAL – codice ISO 3166-2:AZ di Cälilabab (Azerbaigian)

CAL – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento di Caldas (Colombia)

CAL – codice ISO 3166-2:PE della regione di Callao (Perù)

CAL – codice identificativo dell'NDB di Cagliari, radioassistenza per la navigazione aerea Letteratura Cal – romanzo di Bernard Mac Laverty

– romanzo di Bernard Mac Laverty Cal – racconto di Isaac Asimov Mineralogia Cal – abbreviazione di calcite Musica Cal – album discografico di Mark Knopfler del 1984, colonna sonora dell'omonimo film Altro cal – simbolo di piccola caloria

Cal – simbolo di grande caloria (kcal)

cal – abbreviazione di calibro

Cal – abbreviazione di California usata nel linguaggio parlato

cal – comando Unix

– comando Unix Cal – ipocoristico del nome proprio di persona inglese maschile Calvin Note Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «cal» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

