Argomento o motivo ricorrente in un autore - Cruciverba

Una carta tematica è un tipo di carta geografica che fornisce informazioni su uno o più aspetti del territorio rappresentato, utilizzando opportuni simboli e colori in modo da permettere una visione d'insieme immediata e georeferenziata di ciò che si vuole descrivere. Una carta tematica può mettere in rilievo gli aspetti chimici, fisici, antropici, economici, archeologici, ambientali e geoscientifici; trova impiego in vari ambiti, come nello studio della distribuzione di una determinata specie vegetale o animale, come pure nella progettazione ingegneristica.