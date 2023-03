Si dà in anticipo per un affitto o un acquisto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dà in anticipo per un affitto o un acquisto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAPARRA

Soluzione e Curiosità per: Si da in anticipo per un affitto o un acquisto L'acquisto è una fase del processo di scambio dei beni. La caparra, nel diritto civile, è una somma di denaro o una quantità d'altre cose fungibili versata a titolo di reciproca e mutuale garanzia contro l'inadempimento nel contratto oppure come corrispettivo per il caso di recesso dal contratto. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

